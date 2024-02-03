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        Haberler Dünya Almanya'da yüz binlerce kişi yine aşırı sağa karşı gösteri yaptı

        Almanya'da yüz binlerce kişi yine aşırı sağa karşı gösteri yaptı

        Almanya'nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi yine ırkçılığa ve aşırı sağa karşı gösteri düzenledi. Yüz bini aşkın kişi, milyonlarca yabancının ülkeden sürülmesine ilişkin planları ve İslam karşıtı olan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisini protesto etmek amacıyla başkent Berlin'deki Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki alanda toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:12
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        • 1

          Ülkede faaliyet gösteren 1500'ü aşkın oluşum ve derneğin desteklediği "El ele" inisiyatifi "Biz yangın duvarıyız" sloganıyla düzenlediği protestoya katılımın fazla olması nedeniyle çevredeki caddeler ve başka alanlar, protestocuların kullanımına açıldı.

        • 2

          Göstericiler "Tüm Berlin AfD'den nefret ediyor" ve "Hep birlikte faşizme karşı" sloganları atarak "Bir daha asla, şimdi", "AfD alternatif değildir", "Nazilere yer yok", "Nasyonal sosyalizmde özgürlük yoktur", AfD yasağı şimdi" ve "Naziler dışarı" yazılı dövizler taşıdı.

          Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda AfD'ye ve aşırı sağa karşı toplumun her kesimi tarafından mücadele edilmesi istenirken Alman hükümetinin göçmen ve mülteci politikası eleştirildi.

        • 3

          Eyleme katılanlar gösteri sırasında el ele tutuşarak birlikte demokrasiyi ve meclisi savunacakları mesajı verirken bir grup Filistin yanlısı gösterici, "Filistin’e özgürlük" ve “Ateşkes şimdi" sloganları attı.

          Berlin polisi, eyleme 150 binin üzerinde kişinin katıldığını belirtirken gösteriyi organize edenler, bu sayının 300 bin olduğunu savundu.

        • 4

          Gösteriye katılan Sarah Meusel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır AfD'nin nasıl güç kazandığını takip ettiğini belirterek "Her seçimde daha da korkuyorum. (AfD'nin) oyları düştüğü göründüğü için şimdi umutluyum ve insanlar sonunda bu partinin gerçekte ne anlama geldiğini anladılar." dedi.

        • 5

          Meusel, bu gösterilerin etkisini gösterdiğini belirterek "Bu tek katıldığım ilk gösteri. Beş yıldır ilk gösteri. Giderek daha fazla kişi buraya gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi (gösterilerin) etkisi var." ifadelerini kullandı.

          Soy ismini vermek istemeyen Renate de faşizme karşı olduğu için eyleme katıldığını ifade ederek "Aşırı sağa karşı olduğumuz için buradayız. AfD'nin yok olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medyadan yaptığı açıklamada gösterilere destek vererek "Ülke genelinde küçük ve büyük şehirlerde çok sayıda vatandaş bu hafta sonu da nefrete ve kışkırtmaya karşı gösteri yapmak için bir araya geliyor. Bu demokrasimiz ve Anayasamız için güçlü bir sinyaldir." ifadelerini kullandı.

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