Almanya'da yıllık enflasyon ucuz enerji ile geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede nisanda yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,6'ya geriledi.
Böylece enflasyon, Eylül 2016'dan beri en düşük seviyesine inmiş oldu. Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması da dikkati çekti.
Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Destatis açıklamasına göre, koronavirüs salgınının neden olduğu küresel ekonomik düşüşten dolayı petrol fiyatları son aylarda düştü.
Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, 2019'un mayıs ayına göre yüzde 8,5 düşüş kaydetti. Elektrik fiyatları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 20,7 düşüş gösterdi.
Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,6 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,5 yükseldi.
Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 4,5 artış gösterdi. Et ve et ürünü fiyatlarının ise yüzde 9,2 artması dikkati çekti.
Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,3 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış görüldü. Saç kesimi ve kişisel hijyen hizmetlerinde ise yüzde 4,4 artış kaydedildi.
- KDV indirimi, enflasyonu aşağı yönlü etkileyecek
Uzmanlar, Almanya'da koronavirüs salgınından dolayı yaşanan resesyon göz önüne alındığında fiyat baskısının zayıf kalacağını belirtti. 1 Temmuz'dan itibaren KDV'nin yüzde 19'dan yüzde 16'ya indirilecek olmasının da enflasyonu aşağı yönlü önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.
Destatis'ten dün yapılan açıklamada, KDV indiriminin tüketicilere tam olarak aktarılması halinde bunun matematiksel olarak tüketici fiyatlarında yüzde 1,6 düşüşe neden olabileceği belirtilmişti. Bunun da ülkede enflasyonu önemli ölçüde aşağı çekmesi bekleniyor.
Alman hükümeti, geçen hafta, iç talebi artırmak için KDV'yi Temmuz-Aralık 2020 döneminde yüzde 19'dan 16'ya ve temel gıda gibi ürünlerdeki düşük KDV oranını da yüzde 7'den yüzde 5'e çekmeye karar vermişti.
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