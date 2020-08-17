Almanya'da yılın ilk yarısında makine mühendisliğinde 32 bin kişi işini kaybetti

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, yılın ilk yarısına ilişkin sektördeki istihdam rakamını açıkladı. Buna göre, ülkede makine mühendisliğinde şirketler, ocak-haziran döneminde 32 bin kişinin işine son verdi. Ülkede haziran sonu itibariyle sektörün toplam istihdamı da 1 milyon 30 bin olarak açıklandı.
İstihdamda kayıplara sebep olarak da “yavaşlayan küresel ekonomi ve ticaret”, “ana sektörlerde yapısal değişim” ve “Kovid-19 salgını” gösterildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA baş ekonomisti Ralp Wiechers, Makine mühendisliği sektöründe iş kayıplarını sektörün üzerindeki “muazzam baskı” göz önünde alındığında “orta düzeyde” bir kayıp olarak niteleyerek, “2009 finansal krizde olduğu gibi, kısa süreli çalışma çok sayıda işi güvence altına alıyor ve bu krizde de istihdamı korumak için güvenilir bir araç olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Makine mühendisliğinde planlanan projelerin sayısının 2019’a göre bu yıl neredeyse yarı yarıya azaldığını belirten Wiechers, sektörde iş gücü talebinin de yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,5 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 23,7 düştüğünü kaydetti.
VDMA, sektörde haziranda 354 bin olan kısa çalışma ödeneğinde çalışan sayısının temmuzda 378 bine yükseldiğini de bildirdi.
Makine mühendisliği sektörü, Alman otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektör olmasıyla dikkati çekerken, sektörün üretiminin yüzde 70’den fazlası ihracat ediliyor.
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