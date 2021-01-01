AA

Olay, Almanya´nın Leipzig kentinde meydana geldi. Alman polisinden yapılan açıklamada, orduya ait 7 aracın kundaklandığı ifade edildi. Kundaklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Öte yandna polisten yapılan açıklamada, Brandenburg kentinde 24 yaşındaki bir gencin havai fişek patlamasında yaralandığı, başkent Berlin´de de bir süpermarkette yangın çıktığı, Essen kentinde ise bir grup gencin çöp kutusunu ateşe verdiği bildirildi.