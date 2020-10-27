Almanya'da yaşayan iş insanından Samsun'daki 1500 çocuğa giyecek yardımı

AA

Berlin'de yaşayan iş insanı Şahin, Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği aracıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapmak istedi.

Şahin tarafından alınan bot ve montlar, dernek tarafından belirlenen çocuklara ulaştırıldı.

Şahin, AA muhabirine, kardeşinin Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını, burada ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak istediklerini söyledi.

Dernek başkanı Adem Vural'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Şahin, "Güvenilir, dürüst bir insan olduğu, hayrın yerine ulaşacağına inandığım için bu yardımı yaptık. Buraya geldim, yerinde gördüm. Allah kabul etsin." dedi.

Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Vural da derneklerinin 15 yılda binlerce aileye yardımda bulunduğunu anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de binlerce aileye gıda yardımında bulunduklarını dile getiren Vural, "Muzaffer kardeşimiz de her zaman yanımızda olmuştur. Bugün de 1500 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu. Allah bugüne kadar derneğimize yardım edenlerden razı olsun." diye konuştu.