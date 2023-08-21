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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da üretici fiyatları 2,5 yıl sonra ilk kez düştü  - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da üretici fiyatları 2,5 yıl sonra ilk kez düştü 

        Almanya'da üretici fiyatları temmuzda 2,5 yıl sonra ilk kez düşüş kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:30
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        Almanya'da üretici fiyatları düştü
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, ülkede ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 6 geriledi. Böylece sütten otomobile kadar birçok alanda üretici fiyatları Kasım 2020’de yaşanan yüzde 0,5'lik gerilemenin ardından yıllık bazda ilk kez düştü.

        Destatis açıklamasında "geçen yılın aynı ayına göre buna benzer en son düşüş, Ekim 2009'daki küresel finansal kriz nedeniyle olmuştu” hatırlatması yapıldı. Ülkede ÜFE, Ekim 2009'da yüzde 7,6 düzeyinde gerilemişti.

        Haziranda yüzde 0,1'lik küçük bir artış yaşanan ÜFE'de temmuz ayına ilişkin piyasalardaki beklenti yüzde 5,1'lik düşüş yönündeydi.

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        Destatis açıklamasında, temmuzda fiyat düşüşünün en önemli nedeninin "özellikle bir önceki yıl çok yüksek fiyat seviyesinden kaynaklanan baz etkisi" olduğu belirtilerek, söz konusu fiyatlarda temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 daha düşük maliyetli olan enerjinin etkisi olduğu vurgulandı.

        Temmuz ayında elektrik fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 30 düşerken, petrol ürünleri yüzde 16,6 daha ucuzdu. Gıda ürünleri ise temmuzda bir önceki yıla göre ortalama yüzde 9,2 daha pahalı oldu.

        Açıklamada, enerji hariç üretici fiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 2 daha pahalı olduğu da vurgulandı.

        Şeker fiyatlarında yıllık bazda yüzde 87,5 ve meyve fiyatlarında yüzde 18,5 artış görüldüğü aktarılan açıklamada, temmuzda tereyağı fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 ve bitkisel yağ fiyatını yüzde 38,8 daha ucuz olması dikkati çekti.

        Bu arada, gıda fiyatları Almanya'daki enflasyonun en büyük itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Almanya'da haziran yüzde 6,4 olan yıllık enflasyon, yıllık olarak ucuzlayan petrol fiyatlarının etkisiyle temmuzda yüzde 6,2'ye gerilemişti. G

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