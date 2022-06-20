Almanya'da üretici enflasyonu rekora devam ediyor

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 1,6, Mayıs 2021'e göre yüzde 33,6 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE’nin mayısta aylık yüzde 1,6 artması yönündeydi.

Mayıs ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece Aralık 2021'den bu yana üretici enflasyonundaki rekor serisi mayıs ayında da sürdü.

Sanayi ÜFE, nisan, mart ve şubat aylarında sırasıyla yıllık yüzde 33,5, yüzde 30,9 ve yüzde 25,9 artmıştı.

Destatis açıklamasında “Bir önceki yıla kıyasla üretici fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni enerji ürünlerindeki fiyat eğilimi olmaya devam ediyor.” denildi.

DOĞAL GAZ DAĞITIM MALİYETİ 3 KATINA ÇIKTI

Verilere göre, enerji fiyatları, mayısta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,1 yükseldi.

Elektrik fiyatları yüzde 90,4 ve sanayi için doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 210,7 artış kaydetti.

Mayısta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 25,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 9,4 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,1 artış görüldü.

Yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 80,2 artış kaydetmesi dikkati çekerken, et fiyatları yüzde 42,9 ve kahve fiyatları da yüzde 33,6 yükseldi.

Gübre fiyatları geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 110,9 daha pahalı olurken, mayısta ahşap ambalaj fiyatları yüzde 67,4 ve yem fiyatları yüzde 48,7 arttı.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda mayısta yıllık bazda yüzde 16,5 yükseldi. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da nisan ayında yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla mayısta 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaşmıştı.

Haber Görseli: Reuters