Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği huzurevine maske hibe etti - SOLİNGEN

AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hazırlanıp paketlenen maskeler, huzurevi önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen törenle UID Başkanı Bülent Bilgi tarafından huzurevi yetkilisi Marion Huss'a takdim edildi.UID Genel Başkanı Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum olarak zor günler yaşandığını, bugünlerde teşkilat olarak bu zorlukların aşılması için katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.Bilgi, "İçinde bulunduğumuz sürecin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özellikle yaşlılarımız için teşkilat olarak diktiğimiz maskeleri bugün huzurevi yöneticilerine teslim ederek buradaki yaşlılarımıza bir nebze de olsun elimizden geldiği kadarıyla destek olmak istedim. Bundan dolayı da mutlu olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.Malteser St. Antonius Huzurevi yetkilisi Huss, UID'e bu duyarlı davranışları için teşekkür ederek huzurevi adına Başkan Bilgi'ye çiçek ve hediye takdim etti.