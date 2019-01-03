Almanya'da üçüncü cinsiyet uygulaması başladı

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da hem kadın hem de erkek cinsiyetinin özelliklerini taşıyan bireyler için artık resmi belgelerde üçüncü cinsiyet seçeneği bulunacak.
Mahkemenin geçen ay kabul ettiği kanun 2019'un ilk gününde yürürlüğe girdi.
Uygulamayla birlikte interseks (iki cinse de ait genital organlar, üreme organları ve/veya farklı kromozomlara sahip insanları kapsayan biyolojik bir durum) kişiler, bundan böyle kadın ya da erkek seçeneklerinden birini seçmek ya da seçeneği boş bırakmak zorunda kalmayacak.
Ancak bu kişilerin resmi olarak "üçüncü cins" kabul edilebilmesi için doktor raporu gerekecek.
Uygulamanın cinsel yönelim ya da cinsel kimlik seçimleriyle bir ilgisi bulunmuyor.
Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda, Malta, Hindistan ve Kanada'da da interseksler için benzer düzenlemeler yapılmıştı.
Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yüzde 1,7'si hem kadın hem de erkek cinsel özelliklerine sahip doğuyor.
Almanya'da 2013'te interseks bireylere resmi belgelerdeki cinsiyet bölümünü boş bırakabilmeleri hakkı tanınmıştı.
Ancak Anayasa Mahkemesi 2017'de verdiği kararla, bireyleri "cinsiyetsiz" bırakmanın ayrımcılık olduğuna hükmetmişti.
Konu Anayasa Mahkemesi'ne kadın olarak kaydedilen, ancak kromozom testleri sonucu erkek ya da kadın olduğu tespit edilemeyen bir davacı tarafından getirilmişti.
BBC Avrupa editörü Danny Aeberhard'a göre bazıları bu adımın "fazla ileri gittiğini" düşünürken, bazıları da doktor raporu şartının fiziksel olarak interseks özelliği taşımayan insanların "üçüncü cinsiyet" seçeneğini seçmesini zorlaştıracağını belirtiyor.
Almanya'da 2013'e kadar erkek ve kadın cinsel özellikleriyle doğan insanların doğum belgesi boş bırakılamıyordu.
Bundan önce şüphe bulunuyorsa, yetkililer interseks bireylerin doğum belgelerinde cinsiyet hanesini erkek ya da kadın olarak işaretliyor ve daha sonra sıklıkla acılı ve uzun bir süreç gerektiren cinsiyet tayini ameliyatları yapılıyordu.
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