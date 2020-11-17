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Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz yıl 1 milyar Euro'ya eş değer tarihi eserin çalındığı Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesi olayıyla bağlantılı üç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin bu sabah erken saatlerde başkent Berlin'de bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenlediği öğrenilirken, üç Alman vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin mücevher, dijital veri, kıyafetlerin de dahil olduğu diğer kanıtlar için çoğunlukla Berlin’in Neukoelln semtinde 18 apartman, garaj ve araçta arama yaptığı ifade edildi. Toplam 1638 memurun görev aldığı operasyonda tutuklanan üç kişinin, ‘hırsızlık’ ve ‘kundaklama’ suçlamasıyla sorgu hakimi karşısına çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, gözaltıların ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştiği de ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

25 Kasım 2019'da Grünes Gewölbe Müzesi'ne sabah 5 civarında hırsız girmişti. Sadece tarihi eserlerin yer aldığı bölümü hedef alan hırsızların müzeye girmeden önce elektrik sistemini sabote ettikleri, bu yolla alarm sistemini de devre dışı bıraktıkları açıklanmıştı.

İrili ufaklı 770 elmasın ve 49 karat bir elmasın yer aldığı 1728 yılından kalma bir kılıcın soyulduğu ifade edilmiş, 1782 ve 1789 yıllarına ait eserlerin maddi değerinin ise 1 milyar Euro dolayında olduğu belirtilmişti.