Almanya'da turizmcilerden eyalet hükümeti önünde eylem

AA

Ellerinde döviz ve karikatürlerle eyalet hükümeti önünde slogan atan turizmciler, bu süreçte ülkedeki 10 bin seyahat bürosundan 1600'ünden fazlasının iflas ettiğine ve acil bir kurtarma paketi getirilmezse daha fazla iflasın yolda olduğuna dikkat çektiler.

2,9 milyon kişiyi istihdam eden, 96,8 milyar avroluk bir ciroya sahip olan bu sektörde çalışanların yüzde 80'inin bir süredir işsiz kaldığına vurgu yapan göstericiler, en az 50 bin çalışanın işine son verildiğini belirtti.

Merkezi Essen'de bulunan Türk Acenteler Birliği (COOP TRR) Başkanı Fatih Şenel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın her yerinde turizm sektörü çalışanlarının gösteriler yaptığını, bugün de KRV eyalet parlamentosu önünde seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Zor günler geçiren turizm sektörünün sorunlarına çözüm bulunması konusunda siyasilerin yetersiz ve duyarsız kaldığını savunan Şenel, "Birlik olarak bugün biz de 10 acenteyle gösteriye destek veriyoruz. Turizmciler seslerini politikacılara duyurmak istiyor. Yapılan 9 bin ila 25 bin avro arasında değişen yardımlar çok yetersiz kaldı. Belirsizlik sürüyor. Ayrıca büyük tur operatörleri ve Lufthansa'ya yapılan yardımlar da eleştiri konusu oluyor." dedi.

Eylemin sonunda bazı siyasetçilerin eylemcilerle görüşüp sorunlarını dinlediği gözlendi.