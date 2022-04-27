Almanya'da tüketici güveninde rekor düşüş

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, martta bu ay için eksi 15,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayı için 10,8 puanlık azalışla eksi 26,5 puana düştü.
Endeksin Kovid-19 salgınının ilk aylarında (2020 baharı) kayıtlara geçen rekor düşük seviyenin oldukça altında yeni bir tarihi düşük seviyeye gerilemesi dikkati çekti.
GfK açıklamasında, tüketici güveninin 2 aydır art arda düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtilerek, "Savaşın (Ukrayna-Rusya savaşı) oluşturduğu büyük belirsizliğin yanı sıra Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar sonucu enerji fiyatlarında yaşanan artış da tüketicilerin gelir beklentilerinin düşmesine neden oldu. Yüksek enflasyon oranları tüketicilerin satın alma gücünü eritiyor." denildi.
GfK Araştırmacısı Rolf Bürkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, savaş ve yüksek enflasyon oranının tüketici güvenine ciddi darbe vurduğunu aktararak, "Bu, Kovid-19 pandemisi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra ekonomide toparlanma umutlarının suya düştüğü anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Bürkl, Rusya ile Ukrayna arasında başarılı barış müzakereleri olması halinde Alman tüketicilerin güveninde kalıcı bir değişiklik olacağını belirtti.
Bu arada, Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Ekonomistler, çift haneli enflasyon oranlarının yakın gelecekte mümkün olduğunu belirtiyor.
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