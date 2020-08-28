Almanya'da tüketici güveni Kovid-19 vakalarında artış eğilimi ile geriledi

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Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi Ağustos 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, revize sonrası eksi 0,2 puan düzeyinde ölçülen ağustos ayına yönelik Tüketici Güven Endeksi, eylül ayına yönelik olarak 1,6 puan düşüş kaydetti ve eksi 1,8 puana geriledi. Beklenti, endeksin 1,2 puana yükselmesi yönündeydi.

GFK'nin açıklamasında, “Almanya'da tüketici ikliminde hızlı bir toparlanma beklentisi ağustosta önemli bir darbe aldı.” ifadesine yer verildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış ve salgının yayılmasına yönelik kısıtlamaların daha da genişleyeceğine yönelik endişe belirsizlik yaratıyor ve sonuç olarak tüketicilerin iyimserliğini azaltıyor.” yorumunu yaptı.

Buerkl, bunun (tüketici güvenindeki düşüş) geçici bir yavaşlama olup olmadığını öncelikle Kovid-19 vaka sayısının gelecekte nasıl görüneceğine ve politikacılar tarafından alınacak gerekli önlemlere bağlı olacağına işaret ederek, “Almanya'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren KDV oranlarındaki indirim tüketim istediğini artırıyor olabilir ancak söz konusu indirim halen güçlü bir teşvik sağlayamadı.” değerlendirmesinde bulundu.

- Günlük vaka sayısı 1.000’in üzerinde görülmeye başladı

Öte yandan, Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre, Almanya’da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1.507 artarak 237 bin 936’ya yükseldi.

Almanya’da temmuz ortasından önce 250-500 düzeyinde seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları, temmuz sonuna doğru yükselişe geçti ve ağustosta yeniden 1.000’in üzerinde görülmeye başladı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 5 artarak 9 bin 285'e çıktı, toplam 211 bin 900 hasta iyileşti.