Almanya'da trende bıçaklı saldırı

İHA

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Regensburg-Nürnberg seferini yapan trende korku dolu anlar yaşandı. Trende yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen polis, bıçaklı saldırganın gözaltına alındığını, 27 yaşında bir erkek olduğunu aktardı. Saldırının terörle bağlantısı olmadığı ifade edilirken, psikolojik sorunlarının olabileceği aktarıldı. Olay sırasında trende yaklaşık 300 yolcu bulunduğu kaydedildi.

Yolcu treni, Nürnberg'in güneydoğusundaki Seubersdorf'ta polis ve adli tıp uzmanları tarafından incelenmeye alındı. Alman demiryolu operatörü Deutsche Bahn, iki şehir arasındaki demiryolu hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.