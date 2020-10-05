Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı Kovid-19 sonrası ilk defa eylülde arttı

AA

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamada, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısının, Eylül 2019'a göre yüzde 8,4 artarak 265 bin 227 olduğu belirtildi.

Bunun, Kovid-19 salgını sonrası ilk aylık artış olması dikkati çekti.

Eylülde, hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobiller sayısı yüzde 260 artarak 21 bin 188 araca yükseldi. Bu otomobillerin pazar payı ise yüzde 8'e ulaştı.