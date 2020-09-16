Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup burada gösteri yaptı.
Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından mağdur edilen bazı işletme sahiplerinin de kendisiyle temasa geçtiğini belirterek, "Onlar şahsen burada olamıyorlar ama açacağımız toplu davaya katılacaklar. PKK onları tongaya düşürmüş. Evlerini ve dükkanlarını ellerinden alınmış. PKK sadece can almıyor, mal da alıyor maalesef." dedi.
Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerle de çeşitli vesilelerle görüştüğünü anlatan Maide T, "Diyarbakır anneleriyle dertlerimizi paylaşıyoruz. Çünkü aynı gemideyiz. Birbirimize sorunlarımızı anlatıyoruz. Beraber dertleşiyoruz, ağlaşıyoruz. Manevi olarak birbirimizin yanındayız." şeklinde konuştu.
Maide T, PKK tarafından mağdur edilenin sadece kendi kızı olmadığına, başka çocukların da bulunduğuna işaret ederek, bu çocukların ebeveynlerine kendisiyle temasa geçmeleri çağrısında bulundu.
Anne Maide T. ve beraberindeki grup, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve kızının fotoğrafını taşıdı.
Eylemde ayrıca Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan Ayşegül B’nin terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Mustafa B’nin fotoğrafları da taşındı.
Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.
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