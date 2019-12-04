04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nilüfer T'nin (20) annesi Maide T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 12 Kasım'dan bu yana eve gelmediğini ve terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından kendilerinden koparıldığını söyledi.
Maide T, ''Kızım Nilüfer, terör örgütü yandaşlarınca kandırıldı. Kızıma ulaşamıyoruz. Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim." dedi.
Üzüntülü anne, her şeyin kızının bir folklor grubuna katılmak istemesiyle başladığına dikkat çekerek, "Kızım 3 yıl önce halk oyunları grubuna katılmak istediğini söyledi. O dönem ben de sosyal aktivite olması açısından izin verdim ancak oraya başladıktan sonra kızım siyasi konuşmalar yapmaya başladı. Bu konuşmalar daha da artınca folklore gitmesine izin vermedim, zorla bıraktırdım." diye konuştu.
Kızının gittiği derneğin adının "Nevenda Kurdistaniyen Li Berline" olduğunu ve burdakiler tarafından kandırıldığını kaydeden Maide T, şöyle devam etti:
"Ben derneğe gidip kızımı istedim. 'Benim kızım sizde, kızımı bana verin' dedim. Oradaki bir kadın bana kızımı soruşturacağını ve dönüş yapacağını söyledi. Bana telefonda 'tamam dersem bizde demektir' dedi. Ertesi gün arayıp 'tamam' dedi. Bana, kızımın gençlik örgütü tarafından götürüldüğünü ancak yerini bilmediğini söyledi. Bana, 'ya sen kızını ikna edersin ya da kızın seni ikna eder' dedi. Ben de kesinlikle kabul etmediği mi kızımı istediğimi söyledim. Bu, örgüte karşı bir mücadeledir. Bunlar kızımı her yere götürebilir. Ben Fransa ya da Belçika'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum."
Maide T, derneğe gittiğinde kızı tarafından yazılmış bir mektubun kendisine verildiğini dile getirerek, "Kızımın Türkçesi zayıf, bu mektubu yazması çok zor. Yazı kızımın yazısı ancak ona yazdırılmış olduğunu anladım. Belli ki kızımın önüne örnek mektup koymuşlar. Mektupta ne alakaysa siyasi söylemler mevcut. Kızım bana neden siyasi mesajlar içeren mektup yazsın ki?'' ifadelerini kullandı.
Durumu polise de bildiren Maide T, kızı reşit olduğu için polisin "bir şey yapamayız, terör örgütüne katılırsa araştırabiliriz" dediğini aktardı.
Maide T, kızını terör örgütü yandaşlarının elinden kurtarmak için mücadelesini sürdüreceğinin altını çizerek, yetkililerden yardım istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!