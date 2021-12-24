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Haberler Dünya

Almanya'da tarihi Köln Katedrali'nde COVID-19 aşısı kuyruğu

Almanya'da tekrar artış gösteren COVID-19 vakalarına karşı, tarihi Köln Katedrali'nde aşılama çalışması yapıldı.

24.12.2021 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da tarihi Köln Katedrali'nde COVID-19 aşısı kuyruğu
Almanya'da Köln Katedrali'nde aşı kuyruğu
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AA

COVID-19'dan korunmak amacıyla aşı olmak isteyen ve önceden randevu alanlar kısa bekleme süresinden sonra içeri alınırken, randevusuz olarak gelenler katedral meydanında yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 4 saat süren aşılama çalışmaları esnasında Köln polisinin katedral çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

OMICRON VAKALARI ARTIYOR

Robert Koch Ensitüsünden (RKI) dün yapılan açıklamada, ülkede omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

RKI, Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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