Almanya'da Sudanlı aktivist Langa, Afgan sığınmacılara iltica hakkı verilmesi için eylem başlattı

AA

Almanya'nın mülteci politikasını protesto etmek için 2014'te Kreuzberg'te yine aynı yerde Oranienplatz'ta bir ağaca çıkarak eylem yapan Langa, bu kez Afgan sığınmacılara destek vermek için ağaca tırmandı.Ağaca Afgan bir sığınmacıyla çıkan Langa, Afganistanlı sığınmacılara iltica hakkı verilmesini istediğini belirterek eyalet hükümetinden bu konuda devlet kabul programı talep etti.Langa, üzerinde "herkesin kalma hakkı" yazılı pankart açarak tüm sığınmacılar için dayanışma çağrısında bulundu.