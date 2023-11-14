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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da şirket iflasları ekimde yüzde 22,4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da şirket iflasları ekimde yüzde 22,4 arttı

        Almanya'da artan faiz maliyetlerinin etkisiyle, ekim ayında iflas eden şirket sayısı yüzde 22,4 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:22
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        Almanya'da şirket iflasları arttı
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ekim ayındaki iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,4 yükseldi. Ülkede iflaslarda eylülde ise bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış görülmüştü.

        Destatis, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğunu bildirdi.

        Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ağustos ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, ağustosta iflas eden işletme sayısı Ağustos 2022'ye göre yüzde 35,7 artarak 1.556'ya yükseldi.

        Ağustos 2023'de en çok iflas, her 10 bin şirkette 9,9 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 7,7 vaka ile geçici iş bulma kurumları gibi hizmet sektörü takip etti. Enerji tedarik sektörü ise her 10 bin şirkette 0,6 vaka ile iflasların en az görüldüğü sektör oldu.

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        Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 1,8 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Ağustos 2022’de yaklaşık 800 milyon Euroydu.

        Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 843 borçlu da ağustosta iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2022'in aynı dönemine göre yüzde 8,6 arttı.

        Kovid-19 krizi nedeniyle birçok sektörde önemli iş kayıplar yaşayan Alman ekonomisi, son aylarda da enerji krizi, nitelikli çalışan ve malzeme eksikliği sorunu ve yüksek enflasyondan olumsuz etkileniyor.

        Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.

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