Almanya'da seçim günü

AA

Almanya'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 5 yıllık süresinin bitmesinin ardından Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek.

Cumhurbaşkanını seçecek Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

Böylelikle 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyalet meclisince gönderilen delegelerle birlikte 1472 Federasyon Kongre üyesi bugün yerel saatle 12.00’de Almanya’nın gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek.

STEINMEIER YENİDEN ADAY

2017’de Joachim Gauck’tan görevi devralan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mayıs 2021’de ikinci dönem için aday olacağını açıkladı.

Öte yandan İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Max Otte’yi aday gösterdi.

Sol Parti’nin adayı Mainz kentinde hekimlik yapan ve sosyal faaliyetlerde bulunan Dr. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler’in (Freier Waehler) adayı da astrofizikçi Dr. Stefanie Gebauer oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) oluşturduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun desteklediği Steinmeier’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İLK 2 TURDA SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk 2 turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk 2 turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda 3'üncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

SPD, Yeşiller, FDP ve CDU/CSU’nun Federasyon Konseyinde büyük çoğunluğa sahip olmasından dolayı Steinmeier’in ilk turda seçilmesi bekleniyor.

ADAYLAR

Alman siyasetin tecrübeli isimlerinden olan Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu.

Gissen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD’nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı.

2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009’da yapılan genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı.

Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010’da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.

SOL PARTİ'NİN ADAYI TRABERT

Herhangi bir partiye üye olmayan Gerhard Trabert, Eylül 2021’deki genel seçimlerde Sol Parti adına Mainz kentinden aday oldu.

Sosyal pedagog ve doktor olan 65 yaşındaki Trabert, yıllardan beri evsizlere ve mültecilere yönelik çalışmalarla tanınıyor.

Sosyal faaliyetlerinden dolayı 2004’te Almanya Liyakat Nişanı verilen Trabert, ülke dışında da sosyal alanlarda çalışmaları bulunuyor.

AfD'NİN ADAYI OTTE

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Plettenberg kentinde doğan 57 yaşındaki Max Otte, 1983-1989 döneminde Köln Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldı.

Otte, Konrad-Adenauer Vakfı’nın bursuyla ABD’de de eğitim gördü, daha sonra çeşitli uluslararası örgütler ve kurumlarda çalıştı.

Değişik üniversitelerde de ders veren ve ekonomi alanında kitapları bulunan Otte, 1991’de CDU’ya üye oldu.

2021’de Değerler Birliği’nin (Werte Union) başkanlığına seçilen Otte’nin CDU üyesi olarak AfD tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tartışmalara yol açtı.

CDU Otte’nin AfD’den aday gösterilmesine tepki gösterdi. CDU Köln Teşkilatı Otte hakkında partiden ihraç süreci başlattı.

ÖZGÜR SEÇMENLERİN ADAYI GEBAUER

Adaylar arasında tek kadın ve en genci olan Özgür Seçmenlerin adayı Stefanie Gebauer, 1980’de Postdam kentinde doğdu.

Gebauer, Berlin Teknik Üniversitesinde fizik ve astrofizik eğitimi aldı, 2016-2021 döneminde Alman Havacılık ve Uzay Merkezinde çalıştı.

Kremmen Belediye Üyesi olan Gebauer, Özgür Seçmenlerden Eylül 2021'deki genel seçimlerde Oberhavel Bölgesinden milletvekili adayı oldu.

12 CUMHURBAŞKANI GÖREV YAPTI

Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Lübke (1959-1969), Gustav Heinemann (1969-1974), Walter Scheel (1974-1979), Karl Carstens (1979-1984), Richard von Weizsaecker (1984-1994), Roman Herzog (1994-1999), Johannes Rau (1999-2004), Horst Köhler (2004-2010), Christian Wulff (2010-2012), Joachim Gauck (2012-2017) cumhurbaşkanlığı yaptı.

2017’de seçilen Frank-Walter Steinmeier yeniden seçilmesi durumunda 2027’ye kadar bu görevde kalacak.