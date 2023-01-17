Almanya'nın yeni Savunma Bakanı belli oldu

AA

Almanya'da görevinden istifa eden Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in yerine Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius'un getirileceği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz’un 62 yaşındaki Pistorius'u Savunma Bakanı olarak atayacağı belirtildi.

Eski Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'

Hebestreit, Pistorius'un 19 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı'ndan atama belgesi alacağını ve Federal Mecliste yemin edeceği bilgisini paylaştı.

Başbakan Scholz da Savunma Bakanlığı için ülkenin seçkin bir siyasetçiyi kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Pistorius’un yönetim tecrübesi bulunan, yıllardan beri güvenlik politikasıyla meşgul olan siyasetçi kimliğiyle, bilgisiyle, yaptırım gücüne sahip olmasıyla Alman ordusunu bu dönüm noktasından geçirecek doğru kişi olduğunu kaydetti.

BORIS PISTORIUS

Osnabrück’ta 1960’ta doğan Pistorius, 1978-1980 döneminde dış ticaret alanında meslek eğitimi aldıktan sonra askerlik hizmetinde bulundu. Daha sonra Osnabrück ve Münster’de hukuk öğrenimi gören Pistorius, 2006-2013 döneminde Osnabrück Belediye Başkanlığı yaptı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius, 2013’ten bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

LAMBRECHT İSTİFA ETMİŞTİ

Savunma Bakanı Lambrecht, dün, Başbakan Scholz'a istifa mektubunu sunmuştu.

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