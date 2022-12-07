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Almanya'da sanayi üretiminde gerileme

Almanya'da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatlarının imalat sektöründe baskı oluşturmasının etkisiyle ekimde yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Giriş: 07.12.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da sanayi üretiminde gerileme
Almanya'da sanayi üretiminde gerileme
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AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,6 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise değişmedi.

Aylık yüzde 0,6 artış olarak açıklanan eylül verisi de yüzde 1,1 artış olarak revize edildi.

Veriler, ekimde eylüle göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,4 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 1,4 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 1,9 düştü. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 7,6 düşüş görülürken, inşaatta ise 4,2 artış kaydedildi.

Enerji yoğun sanayi kollarında üretimin ekimde aylık yüzde 3,6 azalması dikkati çekti.

Almanya'nın imalat sektörü, soğuyan küresel ekonomi, tedarik sıkıntısı ve zayıflayan talep nedeniyle son aylarda düşük siparişlerle mücadele ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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