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Almanya'da sanayi üretimi temmuzda artmaya devam etti

Almanya'da, temmuzda ara malı ve tüketim malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükselen sanayi üretimi, art arda 3 ay artış kaydetmiş oldu.

07.09.2020 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da sanayi üretimi temmuzda artmaya devam etti
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda hazirana kıyasla yüzde 1,2 arttı. Sanayi üretimi, Temmuz 2019'a göre ise yüzde 10 azalış kaydetti.

Daha önce yüzde 8,9 arttığı açıklanan haziran ayı verisi, yüzde 9,3 artış olarak revize edildi. Sanayi üretimi mayısta ise yüzde 7,4 artış göstermişti.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin temmuzda aylık bazda yüzde 4,7 artması bekleniyordu.

Veriler, haziran ayına kıyasla temmuzda enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 2,8 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2,1 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,8 arttı. Sanayi dışında, enerji üretiminde 0,6 ve inşaatta 4,3 azalış kaydedildi.

- "Toparlanma daha yavaş da olsa da devam etti"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi üretiminde temmuzda, mayıs ayından beri gözlenen toparlanma daha yavaş da olsa da devam etti." ifadesi kullanıldı.

Sanayi üretiminin haziran-temmuzda, nisan-mayısa göre yüzde 17,9 arttığı belirtilen açıklamada, inşaatta bu artışın yüzde 0,1'de kaldığı bildirildi.

- Alman sanayisi yavaş yavaş üretimi rayına oturtuyor

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) Alman sanayicilerinin, gelecek 3 ay içinde öncekinden yavaş da olsa üretimlerinin artmasını beklediklerini açıkladı.

Açıklamada, temmuzda 14,3 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin ağustosta 15,4 puana yükseldiği belirtilerek, bir yıldan uzun süredir ilk kez makine ve ekipman üreticilerinin üretimde artış bekledikleri kaydedildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisinin lokomotifi olan sanayi, yavaş yavaş üretimi rayına oturtuyor." ifadesini kullandı.

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