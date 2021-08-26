Almanya'da salgında 4. dalga endişesi ve artan enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, temmuzda revize edilerek bu ay için eksi 0,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, eylül ayı için 0,8 puanlık azalışla eksi 1,2 puana düştüğü belirtildi. Beklenti, endeksin eksi 0,7’ye gerilemesi yönündeydi.
GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fiyatların bu yılın ortasından beri hızla yükseldiğini belirterek, “Deneyimler, bunun tüketici duyarlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştir. Burada KDV indirimlerinin sona ermesinin tek seferlik etkisi var. Ancak düşük faiz oranlarının sürmesi göz önüne alındığında hane halkı enflasyonu satın alma gücü açısından daha tehdit edici olarak görüyor.” ifadesini kullandı.
Buerkl, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış, aşılama hızındaki ivme kaybı ve gelecekte aşısız kişilere nasıl davranılması gerektiği konusundaki tartışmaların Alman tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerini ve satın alma eğilimlerini etkilediğini kaydetti.
Öte yandan, Robert Koch Enstitüsünün (RKI) verilerine göre, Almanya’da son 24 saatte 12 bin 626 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 901 bin 799’a çıktı. Son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 82'ye yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,8'ye çıkarak, Aralık 1993'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Ülkede enflasyon en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı. Temmuzdaki yüzde 3,8’lik enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalması dikkati çekmişti.
Almanya'da hükümet ekonominin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti.
Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.
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