Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde anma etkinliği

AA

Berlin'de 17 Haziran Caddesi'ndeki Sovyet Anıtı'ndaki anma etkinliğine, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Aile Bakanı Lisa Paus, siyasi partilerin ve diğer ülkelerin temsilcileri katılarak anıta çelenk koydu.

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 77. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı anma alanlarında, Ukrayna ve Rus bayraklarının açılması yasak olmasına rağmen bir grup, yaklaşık 25 metre büyüklüğünde bir Ukrayna bayrağı açtı.

Anma alanında açılan bu bayrak polis tarafından toplandı.

Anıt alanı dışında ise Rusya yanlısı bir grup gösteri yaptı. Göstericiler, Ukrayna Büyükelçisi Melnyk'i tören alanına giderken protesto etti.

Polis, Rus ve eski Sovyetler Birliği'ni temsil eden sembol ve bayraklar ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı onaylayan veya yücelten pankart ve dövizlere de izin vermedi.

Emniyet Müdürlüğü dün anıtların bulunduğu mekanlarda Rus ve Ukrayna bayraklarının taşınmasının ve üniformaların giyilmesinin yasaklandığını açıklamıştı.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnyk ise Ukrayna bayrağının taşınmasına yasak getirilmesini eleştirerek, Berlin polisinin bu düzenlemelerini "skandal karar" olarak nitelemiş ve bu yöndeki yasakların kaldırılmasını istemişti.