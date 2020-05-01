Almanya’da Maide T., gittiği halk oyunları derneği yöneticileri tarafından ikna edilerek PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için aylardır eylemini sürdürüyor. Maide T., Almanya’da salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından PKK’yı protestosunu tekrardan Federal Meclis Binası Reichstag önüne taşıdı. Maide T., kendisini desteklemeye gelen diğer anneler ile birlikte üzerinde kızı Nilüfer’in fotoğrafı olan tişörtü giyerek, Federal Meclis Binası önünde protestosuna tekrardan başladı.
Derneği mahkemeye vermeye hazırlanıyor
Acılı anne, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’ya ve kızının evden kaçmasına neden olan derneğe son bir hafta süre verdiğini, kızı gelmediği takdirde gençleri kaçırarak PKK’ya adam toplamaktan söz konusu derneğe dava açacağını duyurdu. Maide T., “Geçen hafta söylemiştim, eğer kızımdan haber alamazsam 2 hafta sonra mahkemeye vereceğim diye. Şimdi 1 haftaları kaldı. Bir hafta sonra kızımdan ses seda çıkmazsa, kızımla bir bağlantım olmazsa onları mahkemeye vereceğim. Bu mahkeme olayı öyle basit olmayacak. Gerekirse insan hakları mahkemesine kadar başvuracağım. Çünkü bu bir insan hakları ihlalidir. Bir insanın yaşamının elinden alınması demektir. Çocuğumun yaşamının elinden alınmasına ben müsaade etmeyeceğim. Benim çocuğum saf, iyi niyetli ama ben bunların iyi niyetli olmadığını çok iyi biliyorum. Çocuğumun hayatının onlar için hiçbir öneminin olmadığını iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.
"YETKİLİLER DUYARSIZ"
“Durumda hiçbir değişiklik yok. İsteseler izini sürebilirler bence arayabilirler. Çünkü o derneklerin eğitim kamplarının nerede olduğunu her ülke bilir. Diğer ülkelerle irtibata geçerlerse ortaya çıkarabilirler. Demek ki uğraşmıyorlar. Ben öyle anlıyorum” diyen Maide T., korona virüs salgınının sona ermesinin ardından kendisi gibi çocukları PKK tarafından kaçırılan Almanya’dan ve Avrupa’nın diğer kentlerinden başka annelerin de eylemine katılacağı iddiasında bulundu. Acılı anne, kızını kaybettikten sonra sağlık durumunun bozulduğunu dile getirirken, elinde tuttuğu pankarta telefon numarasını yazarak, kızının kendisini aramasını istedi.
Acılı anneye destek olan vatandaşlardan Nurhan Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, “Nilüfer’in bulunması için buradayız. Rabbim inşallah en kısa zamanda kızına kavuşturur. Biz de anneyiz, bizim de çocuklarımız var. Bu mübarek Ramazan’da inşallah sevinçle kızına kavuşur, bayramda iki bayramı birden yaşar Maide hanım” dedi.
Maide T., kızını PKK’nın elinden geri alıncaya kadar her Cuma günü akşam saat 16.00’da Federal Parlamento Binası Reichstag önünde eylemlerine devam edeceğini vurguladı.
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