Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi Maide T. ikinci eylemini yaptı

AA

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, ikinci eylemini gerçekleştirdi.

Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin karşısındaki eyleme kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafıyla gelen acılı anne Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediğini belirten pankartlar açtı.

Burada açıklamayı yapan Maide T, kızını geri almak için başlattığı mücadelesini yılmadan sürdüreceğini belirtti.

Maide T, tüm anneleri kendisine destek olmaya çağırarak, ''Çocukları olan, benim durumumda olan kim varsa davet ediyorum. Hepimiz anneyiz. Tüm kadınları çağırıyorum. Çocuklarımız için hep beraber bu savaşı verelim.'' dedi.

Kendisi gibi bir çok annenin olduğunu bildiğini ancak tehdit nedeniyle çıkmaya çekindiklerini anlatan Maide T, ne olursa olsun kendisine olan desteğin çoğalacağından emin olduğunu ifade etti.

Maide T, gelecek hafta eylemini Federal Almanya Meclisi (Bundestag) veya Başbakanlık binası önünde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

- İkinci eylemde Cumhuriyetçi Kadınlardan destek

Maide T'nin kızına kavuşmak için başlattığı eylemin ikinci haftasında Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği'nden destek geldi.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati, Maide annenin mücadelesini medyadan görünce destek verme kararı aldıklarını belirterek, "Bir anne olarak da bu görevi yapma mecburiyeti hissediyorum. Her hafta kendisine destek verme kararı aldık." dedi.

Mamati, Maide T'nin yaşadıklarını Almanların görmesini isteyerek, "Alman arkadaşlarımız neler yaptıklarını düşünsünler annelerin nasıl ağladığını gözlerini açıp görsünler." diye konuştu.

Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Başkanı Gülseren Küçükkale ise bölücü terör örgütüne karşı annelerin direnişinin Diyarbakır'da Hacire anneyle başladığını Berlin'de ise Maide annenin bu direnişi başlattığına dikkati çekerek, "Biliyoruz ki Avrupa'da da pek çok genç terör örgütleri tarafından kaçırılıyor. Pek çok olumsuzluklar yaşanıyor. Maide anne yalnız olmasına rağmen çok büyük cesaretle bu mücadeleye girişti." dedi.

Küçükkale, Maide annenin eyleminin Avrupa'da olmasının ayrı bir önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Çünkü burada terör örgütlerinin dış kaynaklarının herhangi bir şekilde aldıkları maddi ve siyasi desteğin Alman ve Avrupa topluluğuna nasıl etki ettiğini Avrupalıların görmeleri açısından önemli görüyorum. Maide annenin burada yalnız bırakılmaması gerekir. Bundan sonraki eylemlerde çocukları bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan anneler başta olmak üzere, teröre hayır diyen vatanımızın bölünmez bütünlüğünü esas alan tüm anneleri de Maide anneye destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir : Ekip