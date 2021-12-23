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Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Omicron varyantı taşıyan bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle Almanya'da Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise yeni yıla doğru koronavirüs vakalarında bir artış beklediğini ve insanların COVID-19'a karşı bağışıklık tepkisini sürdürmek için takviye doza ihtiyacı olacağını söyledi.

HENÜZ BASKIN VARYANT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da diğer Avrupa ülkeleri gibi Omicron varyantının henüz baskın varyant olmadığını söyledi ancak "Bu, Yeni Yıl civarında ve Ocak ayının ilk haftasında değişecektir" dedi.