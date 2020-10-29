Almanya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Müslümanlar, Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ve başkent Berlin’de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına (IGMG) bağlı Mevlana Camisi’nde Mevlit Kandili'ni idrak etti.Camilerde, sosyal mesafe ve maske kuralları gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.
Köln Merkez Camisi’ndeki "Mevlid-i Nebi" programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, yaptığı vaazda gecenin anlam ve önemine değinerek, “Peygambersiz Müslüman olunmaz, bunu unutmayalım. Bu nedenle kendimize örnek olarak, rehber olarak Yüce Peygamberi alalım. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayacağımızı ve sevgili Peygamberimizden öğreneceğiz.” dedi.
Hazreti Muhammed’in hayatından örnekler veren Dilek, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur’an olduğunu söyledi.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda salavatlar getirildi.Mevlana Camisi’nde de Mevlit Kandili programı icra edilerek, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
- Müslümanlardan Fransa'daki İslam düşmanlığına tepkiCamiye gelen Müslümanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri ile Hazreti Muhammed'e hakaret içeren yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.
Berlin'de yaşayan Tahir Sözen, Macron’un Müslümanlara yönelik saldırılarının iç politikaya dönük olduğunu belirterek, “Bununla kendisini kurtaracağını sanıyor. Biz biliyoruz ki bu siyasi oyunlar Müslümanlara yönelik bir hakarettir. Bu hakareti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz.” dedi.
Murat Gencer de dinlere yapılan saldırıların düşünce özgürlüğü olmadığına işaret ederek, “Bir dini lidere yapılan saygısızlığın hiçbir zaman insanlıkta yeri yoktur. Müslümanlıkta dini değerlere saygısızlık yoktur.” diye konuştu.
Mehmet Arduçtepe ise Fransa’da yapılanların İslamofobi olduğunu dile getirerek, “Bu İslamiyet’e açılmış bir savaştır. Türkiye hazımsızlığıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin İslam’ın bayraktarlığını yaptığını, haçlı zihniyetinin de saldırıya geçtiğini ifade eden Arduçtepe, Almanya’nın da Fransa’yı takip ederek bu saldırıları başka metotlarla uyguladığını kaydetti.Tahsin Mercan, Hazreti Muhammed’e yapılan saygısızlığı kınayarak, “Çok kötü bir şey. Biz Avrupa’da bize taş atanlara gül atıyoruz. Biz onların dinlerine saygı gösteriyorsak, onların da dinimize saygı göstermelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.
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