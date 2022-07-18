Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor

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Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, yakında yeni bir koronavirüs dalgasına hazırlıklı olmak için kapalı ve kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını, ancak karantina, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere geri dönülmeyeceğini söyledi.

Buschmann, Morgen Post gazetesine verdiği röportajda, hükümetin sonbahar ve kış aylarında vakaların artmasına karşı hazırlık içinde olduğunu açıkladı.

Buschmann, "Kapalı mekanlarda bireyler için maskelerin etkinliği tartışılma. Bu yüzden kapalı mekanlarda maske takılmasına yönelik bir çalışmamız olacak. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile çalışıyoruz." dedi.

Pandeminin üçüncü yılında sokağa çıkma yasağı ve okulların kapatılması gibi önlemlerin uygun olmadığını sözlerinde ekledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.