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        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da makinistler 6. kez greve gidecek

        Almanya'da makinistler 6. kez greve gidecek

        Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ile ücret ve çalışma saatleri konusunda devam eden anlaşmazlıkta son 4 ay içinde 6'ncı kez grev kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 01:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 01:37
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        Almanya'da makinistler 6. kez greve gidecek
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        GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demir Yollarında çalışan makinistlerin 24 saatlik uyarı grevine gideceği belirtildi.

        İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 11 Mart’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde de 12 Mart’ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 13 Mart'ta saat 02.00'de sona ereceği belirtildi.

        Yeni grev, Alman Demir Yolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığına yönelik son 4 ay içindeki 6’ncı grev olacak.

        Fotoğraf: AP

        "ALMAN DEMİR YOLLARI GDL'Yİ GREVE ZORLADI"

        Açıklamada, Alman Demir Yollarının, 10 Mart 2024 saat 18.00'e kadar yazılı teklif vermesi için belirlenen süreyi “hiçbir şey yapmadan” kaçırdığı belirtilerek, Alman Demir Yollarının GDL'yi greve zorladığı savunuldu.

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        GDL Başkanı Claus Weselsky, Alman Demir Yolları yönetiminin 19 Ocak'tan bugüne kadar ücretler ve çalışma koşulları konusunda yeni bir teklif sunmadığına işaret ederek, "Bu durum kaçınılmaz olarak endüstriyel eyleme yol açacaktır. Bu (grev) GDL için son çaredir çünkü Federal İş Mahkemesinin 1980'de karar verdiği gibi ‘grev hakkı olmadan kolektif özerklik, kolektif dilencilikten başka bir şey değildir’.” ifadelerini kullandı.

        VARDİYALI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 35 SAATE İNMESİ İSTENİYOR

        Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 7 Mart’ta 35 saatlik, 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

        Makinistler 24 Ocak’ta da 6 günlük grev yapmıştı. Alman Demir Yolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL’ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

        Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

        GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

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        Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

        Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

        Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.

        Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte uzun süreli grevlerin önlenmesi için yasaların değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.

        LUFTHANSA KABİN PERSONELİ DE İŞ BIRAKACAK

        Bu arada, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve zayıf ekonomik faaliyetler sonrası artan grevlerle karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

        Öte yandan, Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın kabin personeli 12 Mart'ta Frankfurt ve 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında grev yapacak.

        Lufthansa yer hizmetleri personeli de 7 Mart’ta ücret artışı için 2 günlük uyarı grevine gitmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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