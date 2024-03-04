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        Haberler Dünya Almanya'da makinistler 4 ay içinde 5. kez greve gidecek

        Almanya'da makinistler 4 ay içinde 5. kez greve gidecek

        Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından son 4 ay içinde 5'inci kez grev kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:47
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        Almanya'da 4 ay içinde 5. grev
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        GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistlerin 35 saatlik uyarı grevine gideceği belirtildi.

        İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 7 Mart’ta yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde de 7 Mart’ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 8 Mart Cuma günü 13.00'te sona ereceği belirtildi.

        Yeni grev, Alman Demiryolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığına yönelik son 4 ay içindeki 5'inci grev olacak.

        Açıklamada, Alman Demiryolları’nın GDL ile yapılan müzakereleri hiçbir zaman çözüm odaklı yürütmediği savunuldu.

        GDL Başkanı Claus Weselsky, yeni grevden Alman Demiryolları yönetiminin sorumlu olduğunu iddia ederek, "Demiryolu yönetim kurulu demir yolu çalışanlarının meşru çıkarlarını önemsemiyor. Bu yüzden hiçbir çözüme ulaşılamadı." dedi.

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        Vardiyalı çalışma sürelerinin 35 saate inmesi isteniyor

        Makinistler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. Makinistler 24 Ocak’ta ise 6 günlük greve gitmişti.

        Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışmıştı. GDL’ye bağlı makinistler, daha önce de 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

        Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

        GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

        Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına ağustos ayından itibaren ortalama yüzde 4,8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

        Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #almanya
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