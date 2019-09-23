Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Abdullah ve Ayşe E'nin, bağışıklık sistemi rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki kızları Emine için kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek.

AA'nın haberine göre; Baba Abdullah E, basına yaptığı açıklamada, kronik granülomatöz hastalığı (KGH) teşhisi konulan kızı Emine'nin hayatının en ufak bir enfeksiyonda bile riske girdiğini söyledi.

Aynı hastalık yüzünden 4 yıl önce 2 yaşındaki bir evladını kaybettiğini belirten Abdullah E, bir daha böyle bir acı yaşamak istemediklerini dile getirdi.

Abdullah E, özellikle Türk kökenlilerin bağışta bulunmasının kızının şansını daha da artıracağına dikkati çekerek "Doktorlar bu rahatsızlığın tedavisi için gereken kök hücrenin, Türkiye ve o coğrafyadan gelenlerde bulunma şansının daha fazla olduğunu söylüyor. O nedenle herkesi bağış etkinliğine davet ediyorum. Bu konuda destek olan herkesten Allah razı olsun.'' diye konuştu.

Bağış etkinliği, Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) organizasyonuyla 3 Ekim'de yerel saatle 11.00-15.00 arasında Berlin'deki An der Packwisch İlkokulunda düzenlenecek.