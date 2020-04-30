Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.
Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ediyor.
Başbakan Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.
Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında alınan kararları açıklayan Merkel, tüm ibadethaneler, müzeler, sergi salonları, hayvanat bahçeleri ve çocuk parklarının sıkı hijyen kurallarına uyulması koşuluyla açılabileceğini belirtti.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyan halka teşekkür eden Angela Merkel, sosyal mesafe kuralından ödün verilmemesini istedi.
Merkel, salgının yayılmamasının önemine dikkati çekerek, ''Salgının tekrar yayılmaması için gereken her şeyi yapma sorumluluğumuz var. Bu yüzden adımları atarken dikkatli olmalıyız. Koruma tedbirlerinin yaşamın her alanında nasıl uygulandığı beni de etkiliyor." diye konuştu.
TEDBİRLER GERİ GELEBİLİR
Başbakan Merkel, özellikle gastronomi alanındaki önlemlerin gevşetilmesi ile futbol maçlarının tekrar oynanmaya başlatılması yönündeki değerlendirmenin gelecek hafta yapılacağını da aktardı.
Cami ve kiliselerin açılması konusunda kendilerine sunulan taslağın mükemmel olduğunu belirten Angela Merkel, bunu hazırlayan kiliselere ve dini cemaatlere de teşekkürlerini iletti.
Yaz aylarında ülke dışında tatil yapılıp yapılmayacağı konusuna da değinen Şansölye, şu an için gündemlerinde böyle bir konunun bulunmadığını, öncelik verilmesi gereken diğer konuları görüştüklerini ifade etti.
Merkel, Kovid-19 bulaşma eğrisinin tekrar dik duruma gelmesi durumunda tedbirlerin geri gelebileceği uyarısında da bulundu.
ALINAN KARARLAR
Toplantıda, kültürel gezi alanlarının da açılabileceği kararlaştırıldı.
22 Mart'ta alınan 2'den fazla kişinin bir araya gelme yasağı ve en az 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Restoran ve kafeler, sadece "gel al" sistemiyle satış yapmaya devam edecek.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde "büyük etkinlikler" 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.
6 Mayıs'ta Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantı için spor etkinliklerinin seyircisiz nasıl düzenlenebileceğine ilişkin bir tasarı hazırlanılmasına karar verildi.
Gelecek hafta yapılacak toplantıda, ülke çapında daha büyük tedbirlerin gevşetilme kararlarının alınması bekleniyor.
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