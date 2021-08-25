Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı

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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, Almanya'da 24 Ağustos itibarıyla 49 milyon 408 bin 641 kişinin tam aşılı oldukları, 53 milyon 532 bin 355 kişinin de ilk doz aşısını yaptırdığı kaydedildi.

Buna göre, Almanya'da nüfusun yüzde 59,4'ünün tam aşılı olduğu ifade edildi.

RKI​ verilerine göre, son 24 saatte 11 bin 561 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 889 bin 173’e çıktı.

Son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 92 bin 61'e yükseldi.