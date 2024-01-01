Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti üyeleri hükümetin devamına onay

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FDP'nin 3 hafta önce üyeleri arasında başlattığı oylamanın sonuçları açıklandı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın FDP yönetimine dayandırdığı haberinde, oylamaya yaklaşık 72 bin üyenin 26 bin 58'i katıldı.

Katılımcıların yüzde 52,24'ü (13 bin 614) Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile koalisyon hükümetine devam edilmesini isterken, yaklaşık yüzde 47,7'si (12 bin 444) buna karşı çıktı.

Parti tüzüğü gereğince herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu sonuç, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'i rahatlattı.

FDP, 2021'de hükümete koalisyon ortağı olarak katılmış ancak daha sonra yapılan Berlin, Aşağı Saksonya ve Saarland'daki eyalet parlamentosu seçimlerinde yüzde 5 barajını aşamamıştı.

Parti, Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren-Vestfalya'da ise barajı aşmayı başarmış ancak o eyaletlerde hükümet ortağı olamamıştı.