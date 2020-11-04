Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor - BERLİN

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.Göstericiler, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, kızının bir an önce evine dönmesini isteyerek, "Umarım anneler ağlamaz, Bu acılar son bulur. PKK'nın bize verdiği acı tarif edilemez. Çok acı çekiyoruz. Çünkü PKK sadece alıp götürmüyor. Aileleri de yıkıyor. Aileler bitiyor." ifadesini kullandı.

Bir dönem Berlin'i ikiye ayıran ve "utanç duvarı" olarak nitelendirilen Berlin Duvarı'nın 31 yıl önce 9 Kasım 1989'da yıkıldığına işaret eden Maide T, "Tek dileğim, nasıl Berlin Duvarı 31 yıl önce yıkılıp aileler birbirine kavuştuysa PKK da bir an önce biter, çocuklar ailelerine kavuşur. Bu acı da biter." diye konuştu.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.