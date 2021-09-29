Almanya'da ithalat fiyatları, ağustosta yıllık bazda 1981’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5, bir önceki aya göre de yüzde 1,4 yükseldi. Böylece İthalat Fiyat Endeksi, yıllık bazda petrol krizinin yaşandığı Eylül 1981’den bu yana en güçlü artışını kaydetti.
Piyasalardaki yıllık yüzde 15'lik beklentilerin üzerinde artan endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 15 ve haziranda yüzde 12,9 yükselmişti.
İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, baz etkisi nedeniyle petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.
Destatis, ağustosta enerji ithalat fiyatlarının Ağustos 2020'ye göre yüzde 93,6 daha pahalı olduğunu belirtti.
Destatis açıklamasında, “Yıllık yüksek artış, özellikle Temmuz 2020'den bu yana doğal gaz fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklanıyor." denildi.
Doğal gazın ithalat fiyatında ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,5 artış oldu. Bu artış temmuzda yüzde 170,5, haziranda ise yüzde 150 idi.
Açıklamada, "Ham petrolün fiyatı da ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 63,6 artışla önemli ölçüde daha pahalıydı.” ifadesine yer verildi.
Enerji hariç ithalat fiyatları ise yüzde 9,8 arttı.
Demir cevheri ithalat fiyatı yıllık 96,8, ara mal fiyatları yüzde 20,4 ve tarım ürünleri yüzde 12,2 artış gösterdi.
Almanya’da İhracat Fiyat Endeksi ise ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 ve bir önceki aya göre de yüzde 0,7 yükseldi.
Analistler, ithalat fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!