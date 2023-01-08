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Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama şüphesiyle gözaltında

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, “radikal İslamcı motivasyonlu” bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Giriş: 08.01.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
polis arabaları Getty Images

Almanya’da 32 yaşındaki bir İranlı, “radikal İslamcı motivasyonlu” bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kuzey Ren-Westfalya polisi, yazılı açıklamada zanlının siyanür ve risinle “ciddi bir şiddet eylemi” planladığını belirtti.

Polis, zanlının Ruhr bölgesindeki Castrop-Rauxel’de bulunan evine baskın yaptı ve “zehirli maddeler” ele geçirdi.

Risin, çok zehirli bir biyolojik silah olarak değerlendiriliyor. Baskında zanlı dışında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Alman DPA haber ajansı, çok sayıda acil durum görevlisinin koruma giysileriyle olay yerinde olduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor ve zanlıların saldırı planlarında hangi aşamada oldukları henüz değil.

Almanya’da “devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi” suçlamasına altı ay ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor.

Almanya’da geçtiğimiz yıllarda çok sayıda radikal islamcı saldırı düzenlendi. 2016’da bir kamyonun Berlin’deki bir Noel Pazarı sırasında kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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