Almanya'da iki camiden birinin duvarına boya atıldı, diğerinde hırsızlık girişimi oldu

Frankfurt kenti yakınlarındaki Höchst beldesinde DİTİB Eyüp Sultan Camii'nin duvarlarına sarı kırmızı ve yeşil boya torbaları atıldı.
Höchst DİTİB Eyüp Sultan Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Hızal, sabaha karşı 03.00'teki olayla ilgili, "Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler de cemaatimiz de üyelerimiz de aileler de endişe duyuyoruz." dedi.
Sabah namazına gelen cemaatin farkettiği olayın polise bildirildiğini ifade eden Hızal, geçen yıl camilerine terör örgütü yandaşlarınca yazılı saldırıda bulunulduğunu hatırlatarak, saldırganların bir an önce bulunmasını talep ettiklerini söyledi.
- Kuzey Ren Vesfalya'daki camide hırsızlık girişimi
Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya Eyaletindeki Balve beldesinde Mimar Sinan Camii’nde ise hırsızlık girişimi meydana geldi.
DİTİB Mimar Sinan Camii Dernek Başkanı Özkan Güler, gece 01.00 sularında maskeli ve el fenerli bir kişinin caminin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girmeye çalıştığını, ana giriş kapısındayken güvenlik kamerasını farkederek kaçtığını belirtti.
Polise bilgi verdiklerini dile getiren Güler, Alman komşularla birlikte çevrede arama yaptıklarını ve olayın cami cemaatini tedirgin ettiğini söyledi.
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