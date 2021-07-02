Almanya'da bulunan Duisburg Hayvanat Bahçesi, dün akşam yaptığı açıklama ile bir pandanın kayıp olduğunu duyurdu.

AA'nın haberine göre hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanların sabah saatlerinde Jang adlı pandayı aramaya başladıklarını bildirdi.

Pandanın bulunduğu alandan nasıl ayrıldığı ise bilinmiyor.

Pandanın 50 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığında olduğu açıklandı.