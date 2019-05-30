31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rapora göre 2018'de 112 bin 340 kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu, 2017'de 12 bin 200 kişiydi.
2018'de 16 bin 700 ile en çok Türk pasaportuna sahip kişilerin Alman vatandaşlığına geçtiği belirtildi. Bunun 2017'de 14 bin 984 olduğu belirtildi.
2018'de Alman vatandaşlığı alan göçmen asıllıların ülkede ortalama 17,3 yıldır yaşadıkları belirtilirken, yeni Alman vatandaşlarının yüzde 53,6'sının kadın, bunların yüzde 54,8'inin bekar, yaş ortalamalarının da 34,8 olduğu belirtildi.
Almanya'da, istisnai durumlar hariç vatandaş olabilmek için 8 yıl ikamet şartı bulunuyor. Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olmalarına ise çok istisnai durumlar dışında müsaade edilmiyor.
Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis),2018 yılında Alman vatandaşlığı alanların sıralaması ise şu şekilde oldu: Türkler 16 bin 700, İngilizler 6 bin 640, Polonyalılar 6 bin 220, Romanyalılar 4.325, Iraklılar 4 bin 080, İtalyanlar 4 bin 050, Arnavutlar 3 bin 840, Yunanlılar 3 bin 253, İranlılar 3 bin 080, Suriyeliler 2 bin 880, Afganlılar 2 bin 545, Sırplar 2 bin 475, Ukraynalılar 2 bin 455, Faslılar 2 bin 365 ve Hırvatlar 6 bin 640.
2018 Alman vatandaşlığına geçiş sayılarına dair Sol Parti Federal Göç ve Uyum Politikaları sözcüsü Gökay Akbulut'tan eleştiri geldi. Gökay yazılı açıklamasında, "Bugün kamuoyuyla paylaşılan yeni vatandaşlık oranlarına bakıldığında geçen yıl ile bu yıl arasında sadece yüz kişilik bir artış var. Bu da gösteriyor ki, Federal Koalisyon Hükümeti'nin uyum politikaları başarısız. Vatandaşlık, eşit katılım ve eşit haklara sahip olmak demek. Rakamlar, ülkede eşitsizliğin resmileştiğini gösteriyor. Almanya Avrupa'daki yeni vatandaş kazanma konusunda en son sırada yer alıyor. Demografik yapının da elzem kıldığı yeni vatandaş kazanma uygulamalarımızı daha da basitleştirmemiz şarttır" ifadesini kullandı.
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