Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nı su bastı

        Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nı su bastı

        Almanya'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nı su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Frankfurt Havalimanı'nı su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Frankfurt'ta oluşan sellerde birçok evin bodrumunun yanı sıra havalimanını su bastı, çok sayıda uçuş iptal edildi.

        Havalimanı sözcülüğünden yapılan açıklamada, aprona biriken su nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşlarda gecikme yaşandığı ve bazı uçakların da başka havalimanlarına yönlendirdiği duyuruldu.

        Havalimanında dün gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi.

        Ülkenin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde de aşırı yağış ve fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kaydedildi.

        Polis, yollardaki birçok rögar kapağının kaldırıldığını, birçok evin bodrum katını su bastığını bildirdi.

        Çok sayıda itfaiyecinin evler, sokaklar ve alt geçitlerdeki suyu tahliye etmek için sabaha kadar çalıştığı ifade edildi.

        * Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dünya
        #almanya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Habertürk Anasayfa