Almanya'da fabrika siparişleri nisanda yüzde 25,8 azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisan ayında yüzde 19,7 düşüş beklentisine karşın yüzde 25,8 azalış gösterdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 25,8 azaldı. Söz konusu azalış, 1991'den bu yana en dik düşüş olarak kayıtlara geçti.
Destatis, nisan ayı fabrika siparişleri verisinde veri setinin başladığı 1991’den bu yana kaydedilen en büyük düşüşün yaşandığını belirtti.
Siparişler, Nisan 2019'a göre ise yüzde 36,6 azalış kaydetti.
Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 19,7 azalması yönündeydi.
Almanya'da nisanda yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 22,3 ve yabancı siparişler yüzde 28,1 düştü.
Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler mart ayına göre yüzde 30,6 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 26,7 azaldı.
Ülkede nisanda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 22,7, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 11,7 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 30,6 düşüş gösterdi.
Martta önceki aya göre yüzde 15,6 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 15 azalış olarak revize edildi.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mart-nisanda, ocak-şubata göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 26,3 azaldığı belirtilerek, Avro Bölgesi’nden gelen siparişlerin yüzde 32,2 düştüğü kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, beklendiği gibi, fabrika siparişlerinde düşüşün Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığı nisan ayında devam ettiği belirtilerek, “Kısıtlamalarda aşamalı gevşeme göz önüne alındığında, sanayide resesyondan çıkış başlamış olmalı.” ifadesine yer verildi
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