Almanya'da fabrika siparişleri 4. ayda da artışını sürdürdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),fabrika siparişlerine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,2 geriledi.
Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,6 artması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde ağustosta yaşanan yüzde 4,5'lik artış, art arda 4. aylık artış olarak dikkati çekti.
Temmuz ayında söz konusu siparişler revize olarak yüzde 3,3 yükseliş göstermişti.
Almanya'da ağustosta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,7 ve yabancı siparişler yüzde 6,5 artış kaydetti.
Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 14,6 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 1,5 arttı.
Ülkede ağustosta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,5, sermaye malı siparişleri yüzde 4,7 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 4,2 artış kaydetti.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temmuz ağustosta mayıs-hazirana göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 18,9 arttığı belirtilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu olarak uygulanan kısıtlamaların nisan ayında hafifletilmesinin ardından istikrarlı bir toparlanma gözlendiği ancak son aylarda yaşanan Kovid-19 vakalarında artışın ardından hızın yavaşladığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, fabrika siparişlerinde artışın yurt dışından gelen talepten kaynaklandığına işaret edilerek “Kısa süreli işlerde düşen rakamlar ve ifo iş beklentileri gibi öncü göstergeler de olumlu bir görünüm sergiliyor.” ifadesine yer verildi.
Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.
Üçüncü çeyreğin başında ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin toparlanmanın kırılgan kalmasını sağladığı belirtiliyor.
Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!