Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

AA

Köln'de 2013'ten bu yana faaliyet gösteren Alman Azerbaycan Kültür Derneğinin, Breslauer Meydanı'nda ve tarihi Köln Katedrali önünde düzenlediği gösterilerde, Azerbaycan bayrağı taşıyan göstericiler, Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınadı.

Derneğin yöneticilerinden Altay Rüstamli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle polisin 100 kişiden fazla olan kalabalık gösterilere izin vermediğini, bunun için iki farklı gösteri düzenlediklerini söyledi.

Rüstamli, 12 Temmuz'dan itibaren Ermenistan ve onun destekçisi Rusya'nın, Azerbaycan'ı provoke ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sınıra yakın bölgede Ermeni askeri, sınırımıza ve askerimize yönelik bir harekat başlattı. Toplam 14 şehidimiz var, bunların içinde siviller de var. Askeri hareketlilik biraz azalmış gibi görünse de süreç devam ediyor. Kovid-19 salgınının da etkisiyle ekonomik durumu çok kötü olan Ermenistan'ın amacı, dikkatleri başka tarafa çekip bu sorunlarını geri plana itmek."

Bu gösterileri düzenlemekteki amaçlarının hem bu provokasyonları protesto etmek hem de şehitleri anıp devletlerinin, milletlerinin yanında bulunduklarını göstermek olduğunu vurgulayan Rüstamli, "Biliyorsunuz, Ermeniler bir taraftan kendilerini hep mazlum millet olarak tanıtıyor, diğer taraftan da provokasyon yapıyor. Köln merkezinde turistlerin çok olduğu yerlerde hem gösteri düzenliyoruz hem olayların iç yüzünü gösteren broşürler dağıtıyoruz." diye konuştu.

Gösterilere, Köln ve çevresinde yaşayan Türkler de destek verdi.