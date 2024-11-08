Almanya'da erken seçim gündemde

Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen gayri resmi zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Hür Demokrat Parti’nin (FDP) 6 Kasım'da koalisyondan ayrılmasının ardından Almanya'da erken seçimin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan vermek istediğine ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Scholz, “Bu tarihi olabildiğince sakin bir şekilde tartışmalıyız.” dedi.

"TAMAMEN SİYASİ OLARAK BELİRLENECEK BİR TARİH DEĞİL"

Scholz, seçim tarihinin tamamen siyasi olarak belirlenecek bir tarih olmadığını aktardı.

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Seçimlere partilerin hazırlanması ve adayların belirlenmesi gerektiğini belirten Scholz, parti programlarının oluşturulması ve daha sonra bunların adil bir şekilde rekabete girmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar Scholz'un erken seçim tarihi konusunda müzakereye açık olduğu şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı.