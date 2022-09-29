HABERTURK.COM

Almanya'da enflasyon Euro'ya geçildiğinden bu yana ilk kez çift haneye ulaştı. Alman Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 10'a yükseldi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 7.9 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 1.9 yükseldi.

Destatis verilerine göre yükselen tüketici fiyatlarında enerji fiyatları özellikle etkili oldu. Enerji fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.9 yükseldi.

GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 18.7'LİK ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 18.7 ile ortalamanın üzerinde geldi.

Bunun yanında Destatis eylül itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki indirimlerin ve aylık 9 Euro'ya sınırsız toplu taşıma uygulamasının sona ermesinin de enflasyona katkıda bulunduğunu tahmin ettiğini ancak yayımlanan bu öncü veride net sayının ortaya koyulamayacağını bildirdi.