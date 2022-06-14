Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini yayınladı.
Buna göre, nisan ayında yüzde 7.4 olan yıllık enflasyon, mayısta 7.9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.9 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Destatis açıklamasında Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana, özellikle enerji fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığına ve bunun enflasyon üzerinde önemli bir etkide bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada gıda başta olmak üzere diğer malların da savaş ve teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için giderek daha pahalı hale geldiğine vurgu yapıldı.
Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji ürünlerindeki fiyat artışlarının hala yüksek enflasyonun ana nedeni olduğunu belirterek, "Enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana üç aydır art arda en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.
Mayıs 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara dikkati çeken Thiel, Federal Almanya’da mayıstaki gibi yüksek enflasyonun ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışında görüldüğünü belirtti.
ENERJİ FİYATLARINDA YÜZDE 38 ARTIŞ
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 11,1 olarak iki Almanya'nın birleşmesinden beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.
Mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 55,2, akaryakıt fiyatları yüzde 41, elektrik fiyatları yüzde 21,5 arttı.
Yemeklik katı ve sıvı yağlarda yıllık artış 38,7 olurken, et ve et ürünleri 16,5 süt ürünleri ve yumurta 13.1 ve ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 10,5 artış görüldü.
AB uyumlu TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 8,7 yükseldi. Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.
Ekonomistler, 2022 yılı için yüzde 6,1'lik ortalama enflasyon beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde gelecek birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların görülmesinin de mümkün olabileceğine işaret ediyor.
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